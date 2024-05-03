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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Химках

В Химках произошел взрыв в многоэтажном доме, прокуратура проводит проверку

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Прокуратура Московской области

Взрыв произошел в многоэтажном доме на Совхозной улице в Химках, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По предварительным данным прокуратуры, сегодня около 6:00 в одной из квартир на 10 этаже жилого дома «произошел хлопок с последующим задымлением». В результате происшествия повреждены оконные рамы и фасад дома, отметили в ведомстве.

Дом не газифицирован, подчеркнули в прокуратуре.

На месте находится химкинский городской прокурор Денис Андреев, который координирует работу служб. Информация о пострадавших не поступала, причины инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.

Утром 3 мая взрыв произошел на заброшенной ТЭЦ в Павловске. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга заявила о «хлопке», после которого была повреждена труба. Никто не пострадал. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее в Мурманске произошла крупная авария на теплосетях.

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