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Хибла Герзмава раскрыла свой главный жизненный секрет

Оперная певица Герзмава заявила, что советует своим ученикам служение музыке

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Концертное агентство Moscow Nights

Оперная певица Хибла Герзмава призналась, что советует студентам любить музыку в себе. Этим исполнительница поделилась в беседе с ТАСС.

«И обязательно любить тех людей и быть очень добрым человеком по отношению к тем, кто приходит тебя послушать. То, что я говорю всегда своим девочкам на мастер-классах, на уроках, — обнять звуком! Обнять, чтобы человек понимал и чувствовал любовь и доброту», — поделилась артистка.

Герзмава рассказала также, что сейчас идет прием заявок на Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров. От этой премии, заявила певица, она ждет личностей — ярких молодых артистов, которые смогли бы привнести новое в оперное искусство, в камерное искусство.

В апреле сообщалось, что победительница конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова спеда с испанской звездой оперы Пласидо Доминго в концертном зале Парижа «Гаво». На сцене девушки исполнили главные партии оперы Джузеппе Верди «Набукко».

Ранее Элизабет Мосс рассказала о противостоянии Джоли и Райдер на съемках фильма.

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