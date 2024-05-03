Жан Рено напишет свой первый шпионский роман

Актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая, пишет газета Le Figaro.

«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — сказал Рено.

По данным СМИ, сюжет книги рассказывает о французской массажистке из небольшого города, которая оказывается втянута в неожиданную и опасную шпионскую авантюру. Ей предстоит отправиться в государство Оман, чтобы принять участие в расследовании важного и загадочного дела.

В апреле издательство АСТ официально заявило об остановке продаж трех книг, включая электронные версии, из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Прекращены продажи романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

В январе 2024 года писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги Сорокина и издательства «АСТ», выпустившего ее. В частности, обращение в СК подписала писательница и предпринимательница Ольга Ускова, которая называет «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией».

Ранее Наталья Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы».