Глава Еврокомиссии рассказала об отношениях с Россией

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения с Россией, как с важным торговым партнером, остаются на высоком уровне, несмотря на все проблемы, сообщает Reuters.

«Россия — наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами. Россия — важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчет по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчета», — рассказала фон дер Ляйен.

Она также отметила отношения с Россией страдают якобы из-за враждебных действий последней.

«Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак», — пояснила фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия выразила солидарность с Чехией по высылке российских дипломатов.