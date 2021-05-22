Оксана Пушкина опровергла отказ от участия в думских выборах

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла информацию о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов в Государственную думу.

22 мая в телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что Пушкина якобы снимает свою кандидатуру с выборов.

«Кому-то очень хочется, чтобы меня в Госдуме не было… Но мы еще поборемся!» — сказала Пушкина.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут в сентябре.