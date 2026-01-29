74‑летняя экстрасенс принцессы Дианы предлагает секс-терапию на OnlyFans

74‑летняя Диана Салли, известная как личный экстрасенс принцессы Дианы, Умы Турман и Роберта де Ниро, запустила аккаунт на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В OnlyFans Салли анонсировала два типа услуг: эзотерические консультации и секс-терапию. Во время первых медиум обещает «обработать запрос», связаться с потусторонними силами и предоставить клиенту персонализированный видеоконтент с результатами, а на вторых — давать рекомендации по решению интимных проблем.

По словам медиума, она решила перейти на OnlyFans, поскольку на популярных платформах, включая Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok, где у нее суммарно свыше миллиона подписчиков, невозможно полноценно монетизировать эзотерический контент.

Экстрасенс также призналась, что решилась на новый этап в карьере после похудения на 20 кг. Mash отмечает, что при этом Салли по-прежнему дает очные сессии. Однако если раньше медиум гастролировала по США и Европе, то теперь ограничивается Великобританией. Она надеется, что «восполнит потерю денег» благодаря OnlyFans.

