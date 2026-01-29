Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

74‑летняя экстрасенс принцессы Дианы предлагает секс-терапию на OnlyFans

Экстрасенс Умы Турман Диана Салли завела аккаунт на OnlyFans
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

74‑летняя Диана Салли, известная как личный экстрасенс принцессы Дианы, Умы Турман и Роберта де Ниро, запустила аккаунт на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В OnlyFans Салли анонсировала два типа услуг: эзотерические консультации и секс-терапию. Во время первых медиум обещает «обработать запрос», связаться с потусторонними силами и предоставить клиенту персонализированный видеоконтент с результатами, а на вторых — давать рекомендации по решению интимных проблем.

По словам медиума, она решила перейти на OnlyFans, поскольку на популярных платформах, включая Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok, где у нее суммарно свыше миллиона подписчиков, невозможно полноценно монетизировать эзотерический контент.

Экстрасенс также призналась, что решилась на новый этап в карьере после похудения на 20 кг. Mash отмечает, что при этом Салли по-прежнему дает очные сессии. Однако если раньше медиум гастролировала по США и Европе, то теперь ограничивается Великобританией. Она надеется, что «восполнит потерю денег» благодаря OnlyFans.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке отменили показ фильма о первой леди США.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!