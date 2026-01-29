В Сбере предложили создать единый орган по борьбе с кибермошенничеством

Законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Участники дискуссии обсудили дальнейшие шаги в законодательстве и правоприменении для эффективного противодействия киберпреступности.

«Мы измеряем текущую ситуацию по противодействию по трем параметрам: объем мошеннических звонков, уголовных дел и украденных денег. Количество телефонных звонков для обмана не уменьшилось, но многие наши граждане научились не брать трубку. Количество уголовных дел сократилось, что является хорошей новостью и показателем. Но еще более хорошая новость — общими усилиями удалось остановить рост похищенных средств у россиян», — сказал Кузнецов.

По его данным, по итогам 2025 года объем украденного составит 280–285 млрд рублей. При этом в статистику входят случаи, когда клиенты сами снимали деньги и передавали их мошенникам через курьеров.

Кузнецов отметил, что клиенты Сбера защищены от телефонных мошенников на 99,99% благодаря технологиям банка, пресекающим преступления в реальном времени. Однако другие банки всё ещё имеют слабую защиту.

«Нужны единые стандарты для всего рынка. Все банки, операторы связи и правоохранительные органы должны моментально обмениваться информацией в рамках единой платформы. Такой ролью может выступить ГИС «Антифрод»», — подчеркнул он.

Зампред правления Сбера также предложил создать единый орган, координирующий борьбу с кибермошенничеством, и ускорить запуск ГИС «Антифрод».

Кузнецов напомнил, что мошенники активно осваивают новые схемы — с драгметаллами, монетами, недвижимостью и автомобилями, в том числе переходя в офлайн.

«Остановить телефонное мошенничество можно — при определенных условиях и принятых решениях. Мы в этом глубоко убеждены. Второй пакет законопроектов по борьбе с мошенничеством будет рассматриваться в ближайшее время, и мы рассчитываем на его принятие. При этом уже идет дискуссия, что включать в третий пакет. Необходимо смотреть на перспективу и тренды, законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством в том числе должны предиктивно закрывать бреши», — отметил он.

По его словам, ключевым остаётся повышение киберграмотности всех возрастных групп населения.