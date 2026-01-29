Размер шрифта
Житель Белгорода получил 16 лет колонии за финансирование ВСУ и «Азова»

Житель Белгорода получил 16 лет за перевод на нужды ВСУ более 600 тысяч рублей
Второй Западный окружной военный суд приговорил 44-летнего жителя Белгорода к 16 годам колонии за госизмену и финансирование украинской армии. Об этом сообщила прокуратура Белгородской области.

Следствие установило, что с января 2023 года по октябрь 2024 года мужчина перевел свыше 600 тыс. рублей на нужды Вооруженных сил Украины и организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По данным регионального управления ФСБ, белгородец перечислял средства через специальную интернет-платформу и отчитывался о переводах представителям «Азова» и украинским волонтерам, занимавшимся сбором средств.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, в оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

29 января суд в Челябинске приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего старшего лейтенанта полиции запаса за госизмену и диверсию на объекте транспорта. По данным ФСБ, в сентябре 2024 года фигурант начал сотрудничать с сотрудником спецслужб Украины, под руководством которого прошел обучение конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По заданию куратора осенью 2024 года злоумышленник совершил диверсию на железной дороге в регионе.

Ранее специалиста газовой службы из Белгорода осудили за госизмену.
 
