Фицо обвинил еврокомиссара в насмешках над ЕС после его слов об импорте газа

Фицо призвал уволить еврокомиссара по энергетике после слов об импорте газа в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена из-за одобрения запрета на импорт российского газа в Евросоюз. По его словам, этот чиновник «насмехается над нами».

«За то, что он сказал о зависимости Европейского союза при импорте сжиженного газа из США, он должен быть немедленно уволен со своей должности», — написал глава словацкого кабмина.

Он пояснил в опубликованном в Facebook видео, что Йоргенсен опасается зависимости ЕС от сжиженного природного газа (СПГ) из США.

«Господин комиссар, вас не было на работе? Вас не было в Европейской комиссии, когда комиссия выдвинула безумное идеологическое предложение, которое в конце концов было одобрено, что с 2027 года будет остановлен импорт любого газа из России и что все будет замещено сжиженным газом из США? Господин комиссар, вы насмехаетесь над нами?» — заявил Фицо.

До этого Совет ЕС утвердил полный запрет импорта российского СПГ с с 1 января 2027 года и трубопроводного газа РФ с 30 сентября того же года.

Как заявил глава министерства энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос, энергетический рынок Европейского союза «станет сильнее». По его словам, ЕС избавляется от «пагубной зависимости от российского газа».

Ранее в МИД РФ высмеяли Йоргенсена после его слов о российском топливе