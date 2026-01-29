Суд закрыл дело против «дочек» Warner Music на 20 млн рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по третьему спору между композитором Алексеем Рыбниковым и ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» — дочерней компанией Warner Music. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт возник еще в 2021 году: Рыбников заключил с компаниями, связанными с Warner Music, два договора, в рамках которых передал авторские права на все свои произведения и фонограммы. Композитор утверждал, что за использование его работ ему должны были выплатить 50 млн рублей за пять лет, но частичные выплаты поступили только по одному из соглашений.

Спустя год компании направили композитору уведомления о расторжении договоров, но, как утверждал Рыбников, его музыку продолжили использовать. Он обратился в суд ради признания договоров расторгнутыми и просил признал с дочек Warner Music 20 млн рублей.

Иск был подан против ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», а ООО «Ворнер Мьюзик» выступало в споре как третье лицо.

Алексей Рыбников — известный композитор и продюсер, чьи музыкальные произведения звучат в таких фильмах, как «Вам и не снилось…», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Приключения Буратино». Он также является автором рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда Хоакина Мурьеты»

