Евросоюз признал КСИР террористами

Европейский союз включил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией», — написала дипломат.

29 января Европейский Союз достиг соглашения о введении дополнительных санкционных мер против Ирана. Ограничения направлены против физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за подавление недавних акций протеста.

Протесты, охватившие Иран с конца декабря 2025 года, были спровоцированы резким падением курса национальной валюты — иранского риала. В ответ на волнения иранские власти ужесточили меры контроля, применив против демонстрантов слезоточивый газ и травматическое оружие. Тегеран обвинил в беспорядках внешние силы — США и Израиль.

Ранее ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана.