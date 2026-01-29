Размер шрифта
Глава МИД Польши призвал создать «европейский легион» в ЕС

Сикорский предложил сформировать европейский легион в рамках ЕС
Czarek Sokolowski/AP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Европейском союзе (ЕС) «европейский легион», который будет представлять собой бригаду быстрого реагирования. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат рассказал о своей инициативе перед заседанием глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС в Брюсселе.

«Мы могли бы создать, я это называю «европейским легионом», то есть для начала, и это уже имеется на бумаге в резолюциях Европейского парламента, это может быть подразделение в виде бригады, в которую могли бы вступать военнослужащие стран — членов [ЕС], а также стран — кандидатов», — сказал Сикорский.

По его словам, в случае создания «европейского легиона» для его членов будут определены правила использования оружия. В политическом плане это формирование находилось бы под управлением Совета ЕС по иностранным делам.

Как отметил министр, данная бригада могла бы оперативно реагировать на потенциальные угрозы. В качестве примера Сикорский привел угрозу терроризма в Северной Африке.

В то же время дипломат назвал нереалистичной идею создания «федеративной армии Европейского союза».

29 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила возможность создания армии регионального содружества, которая бы дублировала НАТО. Она обратила внимание, что каждое государство — член Европейского союза и так имеет свои вооруженные силы. При этом 23 страны входят в структуру Североатлантического альянса.

Ранее в ЕС призвали разработать «четкую стратегию» оборонной готовности.
 
