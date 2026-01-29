Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

В Минфине рассказали о предпочтениях россиян при покупке золота

Минфин: рынок золота в России разделился на два сегмента
Илья Наймушин/РИА «Новости»

В прошлом году российский рынок золота разделился на два четких сегмента. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной изменениям ювелирного рынка в стране «Трансформация ювелирной отрасли: итоги 2025 года и планы на 2026 год».

«В основном, конечно, покупали золото. В основном слитки, как ни странно, стандартные. Хотя казалось бы, что должны покупать и первое время покупали небольшие слитки», — сообщил он.

По словам Моисеева, это указывает на то, что в РФ поделился рынок: очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты.

Общий объем покупок физического золота населением в 2025 году, по предварительным оценкам Минфина, составил от 40 до 50 тонн.

29 января цена на этот драгоценный металл обновила исторический максимум. На бирже Comex она достигла $5521,8 за унцию.

До этого эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет. По его мнению, такой цены драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации.

Ранее эксперт рассказал, куда чаще всего инвестируют россияне.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!