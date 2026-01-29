В Минфине рассказали о предпочтениях россиян при покупке золота

Минфин: рынок золота в России разделился на два сегмента

В прошлом году российский рынок золота разделился на два четких сегмента. Об этом рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной изменениям ювелирного рынка в стране «Трансформация ювелирной отрасли: итоги 2025 года и планы на 2026 год».

«В основном, конечно, покупали золото. В основном слитки, как ни странно, стандартные. Хотя казалось бы, что должны покупать и первое время покупали небольшие слитки», — сообщил он.

По словам Моисеева, это указывает на то, что в РФ поделился рынок: очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты.

Общий объем покупок физического золота населением в 2025 году, по предварительным оценкам Минфина, составил от 40 до 50 тонн.

29 января цена на этот драгоценный металл обновила исторический максимум. На бирже Comex она достигла $5521,8 за унцию.

До этого эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет. По его мнению, такой цены драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации.

Ранее эксперт рассказал, куда чаще всего инвестируют россияне.