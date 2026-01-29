На крыше собора Святого Петра в Ватикане откроют кафе

Ватикан рассматривает возможность создания на верхней террасе собора Святого Петра кафе с видом на Рим. Об этом сообщила газета Messaggero со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что небольшое заведение с панорамными видами расположится в непосредственной близости от статуй апостолов. Для реализации проекта планируется задействовать складские помещения, ранее используемые службой технического обслуживания собора, расположенные под куполом базилики. Инициатива приурочена к 400-летнему юбилею освящения базилики Святого Петра в ее нынешнем облике, отмечаемому в текущем году.

Официальный портал Святого престола Vatican News, ссылаясь на службу коммуникации базилики, отметил, что речь идет о расширении существующего небольшого пункта питания. По информации пресс-службы, рассматривается возможность увеличения площади террасы, чтобы обеспечить более комфортное пребывание туристов.

«Некоторые помещения будут выделены для расширения существующего небольшого пункта питания, оформленного в простом стиле, соответствующем контексту, уважительно относящемся к сакральному характеру места и отвечающем потребностям паломников», — сообщили в главном католическом храме.

