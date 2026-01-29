Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

На крыше собора Святого Петра в Ватикане откроют кафе

Messaggero: Ватикан планирует открыть кафе на крыше собора Святого Петра
Yara Nardi/Reuters

Ватикан рассматривает возможность создания на верхней террасе собора Святого Петра кафе с видом на Рим. Об этом сообщила газета Messaggero со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что небольшое заведение с панорамными видами расположится в непосредственной близости от статуй апостолов. Для реализации проекта планируется задействовать складские помещения, ранее используемые службой технического обслуживания собора, расположенные под куполом базилики. Инициатива приурочена к 400-летнему юбилею освящения базилики Святого Петра в ее нынешнем облике, отмечаемому в текущем году.

Официальный портал Святого престола Vatican News, ссылаясь на службу коммуникации базилики, отметил, что речь идет о расширении существующего небольшого пункта питания. По информации пресс-службы, рассматривается возможность увеличения площади террасы, чтобы обеспечить более комфортное пребывание туристов.

«Некоторые помещения будут выделены для расширения существующего небольшого пункта питания, оформленного в простом стиле, соответствующем контексту, уважительно относящемся к сакральному характеру места и отвечающем потребностям паломников», — сообщили в главном католическом храме.

Ранее в историческом здании в Басманном районе Москвы открыли кафе.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!