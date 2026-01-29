Пленный из ВСУ рассказал, как проводник на позиции застрелил солдата-инвалида

Украинский военный, который отвечает за вывод пополнения на позиции, застрелил военнослужащего-инвалида в районе Зализничного Запорожской области, потому что тот отстал от группы. Об этом сообщил украинский военнопленный из 154-й отдельной мехбригады ВСУ Александр Луговской, передает ТАСС.

По его словам, у командования отношение к солдатам очень плохое.

«Они [личный состав] за людей не считают. У нас в одной группе, в которой я шел, был инвалид, отставал от группы. Проводник вернулся и его застрелил, чтобы не тормозил», — рассказал Луговской.

Кроме того, его сослуживец Алексей Лосив, которого тоже взяли в плен, заявил: командование угрожало им артиллерийским огнем за отказ идти вперед на смерть.

«Мы спрятались, я его (Луговского. — Прим. ред.) тащил, снаряд упал и взорвался. Он упал, я его тащил по окопу и донес до маленького укрытия в окопе. Мы туда спрятались, на земле двое суток проспали», — заявил Лосив.

Позже их нашли российские военные, и они сдались в плен.

До этого украинский военнослужащий Павел Гейко, взятый в плен в поселке Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил о неэффективной подготовке в армии и в целом неспособности Украины победить Россию.

Он также описал свой первый и последний бой в населенном пункте. По словам Гейко, через 20 минут после начала по нему и его сослуживцам нанесли удар дронами, а спустя еще 20 минут их взяли в плен российские штурмовые подразделения. Гейко сообщил, что сдался, так как «хочет жить».

По мнению бойца, для ВСУ на фронте сложилась тяжелая ситуация. Плотное присутствие российских беспилотников делает продвижение украинской армии практически невозможным.

Ранее пленные колумбийские наемники рассказали о службе в рядах ВСУ.