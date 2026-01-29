Размер шрифта
Журналист Зарубин поиронизировал над введенными против него санкциями ЕС

Журналист Зарубин иронично ответил на санкции Евросоюза
Сергей Бобылев/РИА Новости

Журналист ВГТРК Павел Зарубин признался, что одно из мест, которые он хотел бы посетить в Европе, — Гренландия, но скоро туда нужна будет американская виза. Так он ответил на введение в отношении него санкций Евросоюза в своем Telegram-канале.

«Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать, — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США», — добавил он.

29 января ЕС включил в санкционный список российских телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель.

Также в список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган.

ЕС обвинил всех названных граждан РФ в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» по Украине в рамках их профессиональной журналистской и творческой деятельности.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

Захарова назвала «травлей» новые санкции ЕС против журналистов и артистов РФ.
 
