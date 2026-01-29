«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против Губерниева

В МИД РФ назвали травлей инакомыслия санкции ЕС против Губерниева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала травлей санкции Евросоюза против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и других журналистов, передает «Матч ТВ».

«Это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — сказала Захарова.

Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Им выдвинуты обвинения в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации».

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Губерниев заявил, что всегда был, есть и будет вместе с Россией.