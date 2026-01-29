В Кремле завершилась встреча Путина и президента ОАЭ

Переговоры Путина и президента ОАЭ продлились более трех с половиной часов

Переговоры президентов России Владимира Путина и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна продолжались в Кремле более трех с половиной часов. Лидер ОАЭ завершил свой официальный визит в РФ, сообщает ТАСС.

Эмиратский президент спустился с парадного крыльца Большого Кремлевского дворца и сел в приготовленный для него автомобиль Aurus. Главу ОАЭ проводил комендант Кремля Сергей Удовенко.

29 января Аль Нахайян, который принял неделю назад в Абу-Даби переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.