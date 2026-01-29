Размер шрифта
Женщина рассказала, как сама достала своего ребенка во время кесарева сечения

В Шотландии мать сама достала своего ребенка во время кесарева сечения
В Шотландии Лейла Эль Алти родила дочь Аврору в рамках так называемого кесарева сечения с участием матери. В ходе процедуры пациентка стала частью операционной команды: прошла санитарную подготовку и, после того как врачи извлекли голову и плечи ребенка, завершила роды самостоятельно, пишет Daily Record.

Решение о проведении такой процедуры было принято после детального планирования и обсуждений с медицинским персоналом. Ранее Лейла перенесла два кесаревых сечения, после которых у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Женщина сообщила, что первые роды, прошедшие в Швеции, были для нее травматичными, а второй опыт в Великобритании, несмотря на составленный план родов, также не помог избежать психологических последствий. По ее словам, после рождения второго ребенка ей потребовался длительный период восстановления.

Во время третьей беременности Эль Алти обратилась к практике так называемого «мягкого» кесарева сечения и совместно с клиницистами адаптировала ее под формат с активным участием матери. Перед операцией медицинская команда провела тренировочную симуляцию процедуры.

В день родов операция проходила в спокойной обстановке: свет был приглушен, а после рождения ребенка матери предоставили несколько минут тишины для первого контакта. Девочка родилась с весом около 3,4 кг и, по данным врачей, здорова. Сейчас ребенку десять месяцев.

Ранее беременная женщина родила ребенка в беспилотном такси.
 
