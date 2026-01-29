«Вратарь сотворил чудо»: экс-игрок сборной России в восторге от Трубина

Гол украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота «Реала» является футбольным чудом. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Моуринью всегда был особенным и подтверждает это в своих интервью. После этой игры он еще много и долго может говорить. А футболисты сами себя вытащили в плей-офф — это значит, что их хорошо настроили, они не сдали сдаваться против «Реала» и выполнили задачу на последних секундах.

А вратарь вообще сотворил чудо. Я редко видел, как вратари забивают, особенно после подачи. В чемпионате России забивал Лещук, но его гол и в подметки не годится тому, который был в этой игре. Конечно, вратарь тащил «Бенфику» и затащил команду в плей-офф.

По напряжению игра — супер! На последних минутах команда думала, что счет их устраивает, но потом, когда узнали, что нужен еще гол, пошли вперед и дожали. Когда вратарь пошел вперед, думаю, это было указание от Моуринью. Конечно, это чудо. Но это Лига чемпионов.

Если какие-то футболисты не смотрят Лигу чемпионов, то они очень многое упускают в этой жизни и не хотят играть на высоком уровне. Потому что Лига чемпионов — это топ-турнир, который надо смотреть и из которого футболистам и болельщикам надо черпать эмоции. Это матчи топ-уровня», — подчеркнул Булыкин.

