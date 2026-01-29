Машков назвал уход Чернушенко невосполнимой потерей

Актер, председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с уходом народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Траурную телеграмму Машкова опубликовала пресс-служба союза.

По словам Машкова, он запомнит Чернушенко как выдающегося творца и педагога, настоящего патриота и видного общественного деятеля.

«Маэстро не только создал бесценное наследие, посвященное хоровому и музыкальному искусству, но и воспитал несколько поколений ярких исполнителей и влюбленных в музыку слушателей», — написал он.

Машков добавил, что уход Чернушенко — невосполнимая потеря для всего культурного сообщества России.

Владислав Чернушенко возглавлял Капеллу Санкт-Петербурга с 1974 года, был ее бессменным художественным руководителем. Педагога не стало 27 января в возрасте 90 лет после тяжелой болезни.

