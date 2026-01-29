Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Водителя лондонского автобуса уволили после того, как он помог задержать вора

В Лондоне водитель автобуса покинул его, чтобы догнать вора, и лишился работы
Global Look Press

Водитель лондонского автобуса потерял работу после того, как задержал вора, укравшего вещи у пассажирки. Об этом пишет газета Metro.

В июне 2024 года Марк Хехир управлял автобусом на маршруте №206, охватывающем северо-запад Лондона, когда в салон забежал мужчина, сорвал ожерелье с шеи одной из пассажирок и попытался скрыться. Тогда водитель покинул транспортное средство, чтобы догнать вора, оставив двери открытыми. Ему удалось задержать злоумышленника. Марку одним ударом нокаутировал оппонента, а затем вытащил его на тротуар и удерживал почти 30 минут.

Полиция арестовала обоих мужчин, однако водителя затем отпустили, пообещав, что никаких дальнейших действий со стороны полиции не будет. Но уже на следующий день после инцидента Хехир был отстранен от работы в связи с началом расследования в его отношении. Затем мужчина предстал перед дисциплинарным судом, где узнал, что «опорочил репутацию» компании Metroline, в которой проработал два года.

На слушании водителя также обвинили в «неспособности обеспечить безопасность пассажиров», так как он оставил автобус без присмотра с работающим двигателем. Хехир заявил на слушании, что «действовал инстинктивно», «применил силу, соразмерную и необходимую в данных обстоятельствах, для защиты себя и пассажирки». После инцидента он стал героем в глазах общественности, но комиссия постановила уволить его без предварительного уведомления за грубое нарушение дисциплины.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше его оклада и оставил деньги себе по решению суда.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!