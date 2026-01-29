Водителя лондонского автобуса уволили после того, как он помог задержать вора

Водитель лондонского автобуса потерял работу после того, как задержал вора, укравшего вещи у пассажирки. Об этом пишет газета Metro.

В июне 2024 года Марк Хехир управлял автобусом на маршруте №206, охватывающем северо-запад Лондона, когда в салон забежал мужчина, сорвал ожерелье с шеи одной из пассажирок и попытался скрыться. Тогда водитель покинул транспортное средство, чтобы догнать вора, оставив двери открытыми. Ему удалось задержать злоумышленника. Марку одним ударом нокаутировал оппонента, а затем вытащил его на тротуар и удерживал почти 30 минут.

Полиция арестовала обоих мужчин, однако водителя затем отпустили, пообещав, что никаких дальнейших действий со стороны полиции не будет. Но уже на следующий день после инцидента Хехир был отстранен от работы в связи с началом расследования в его отношении. Затем мужчина предстал перед дисциплинарным судом, где узнал, что «опорочил репутацию» компании Metroline, в которой проработал два года.

На слушании водителя также обвинили в «неспособности обеспечить безопасность пассажиров», так как он оставил автобус без присмотра с работающим двигателем. Хехир заявил на слушании, что «действовал инстинктивно», «применил силу, соразмерную и необходимую в данных обстоятельствах, для защиты себя и пассажирки». После инцидента он стал героем в глазах общественности, но комиссия постановила уволить его без предварительного уведомления за грубое нарушение дисциплины.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше его оклада и оставил деньги себе по решению суда.