На Украине рассказали об отношении Европы к обидам Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может обижаться на Европу в связи с недостаточным уровнем поддержки в конфликте с Россией, а там к этому относятся цинично. Мнением поделился директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Он также уверен, что отказ Соединенных Штатов от санкций против «Северного потока — 2» станет проигрышным, в том числе для американского главы Джо Байдена.

Как считает эксперт, Зеленский ожидал совсем другой уровень поддержки Европы, хотя бы времен Петра Порошенко. Однако подобного уровня, по его словам, все еще нет.

«А там его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», — рассказал Бортник об отношении к украинскому главе в Европе.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в Евросоюзе и НАТО.

Ранее Россия осудила санкции Украины против российских СМИ. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против нескольких российских юридических лиц.