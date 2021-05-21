МИД: ограничения дипмиссий США и Чехии соответствуют Венской конвенции

Утверждения о том, что введенные Россией в отношении дипломатических миссий США и Чехии ограничения противоречат Венской конвенции, не отвечают действительности. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности», — говорится в документе.

Речь идет о запрете посольствам нанимать россиян на работу.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.

Ранее МИД назвал один из критериев для внесения в список недружественных стран.