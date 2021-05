Глава Евросовета оценил объявление о перемирии в секторе Газа

Глава Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал объявление о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и контролирующим сектор Газа движением ХАМАС.

«Приветствую объявление о прекращении огня между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС, которое положит конец 11-дневному конфликту», — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 02.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Welcome announced ceasefire between Israel and Hamas ending the 11-day conflict.



Opportunity for peace and security for citizens must be seized.