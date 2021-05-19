Путина задело высказывание Чернышенко о туристах в Долине гейзеров

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «все вытопчут» в Долине гейзеров на Камчатке, если их там будет много. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чернышенко, отвечающий в кабинете министров за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, сказал, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в 10 раз больше народу — они просто там вытопчут все».

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание на высказывание вице-премьера во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию и посоветовал ему относиться к людям «не как к чужим, а как к своим».

Ранее Владимир Путин заявил, что значительная часть предложений к посланию Федеральному собранию поступила от «Единой России».