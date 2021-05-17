ООН в третий раз не смогла согласовать заявление по Израилю и Палестине из-за США

Совет Безопасности ООН не сумел согласовать совместное заявление по эскалации конфликта между Израилем и Палестиной из-за отказа Соединенных Штатов поддержать это заявление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«США выступили против предложенного проекта заявления по итогам состоявшегося в воскресенье открытого заседания», — указано в сообщении.

В Совет Безопасности входят 15 стран, из них 5 — постоянные члены: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Каждый из постоянных членов Совбеза обладает правом вето.

Ранее Израиль и Палестина приняли участие в заседании Совбеза ООН

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.