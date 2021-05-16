В Госдуме оценили принципы Евросоюза в отношении России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал озвученные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?», — сказал депутат.

Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде». Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.

В частности, для того, чтобы подтолкнуть россиян к демократическим переменам, авторы доклада посоветовали объявить о выгодах, которые будут доступны после соответствующих преобразований. Речь идет об облегчении визового режима, программе инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также стратегическом партнерстве — оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России.