Эксперт предупредила о риске замены работников искусственным интеллектом

Эксперт Роскачества Шульженко: компании, заменяющие молодых работников ИИ, ждет кадровый голод
Компании, которые пытаются заменить молодых специалистов искусственным интеллектом (ИИ), через несколько лет столкнутся с кадровым голодом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала замдиректора департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Главный риск для компаний, которые сейчас экономят на джуниорах в надежде заменить их ИИ — это кадровый голод через несколько лет. Если не растить молодых специалистов сегодня, завтра некому будет становиться теми самыми мидлами, на которых держится любой бизнес. Пирамида устроена так, что опытные кадры не возникают из ниоткуда, они вырастают только из тех, кто пришел на стартовые позиции. Команда, состоящая из одних сеньоров, становится слишком дорогой и менее гибкой, а перекупать готовых специалистов у конкурентов обходится существенно дороже, чем выращивать своих», — отметила Шульженко.

По ее словам, ИИ в первую очередь забирает рутинные, шаблонные задачи, которые раньше отдавали новичкам. Но одновременно он создает новые точки роста для джуниоров, считает эксперт. Она пояснила, что появляется спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ: контролировать его результаты, замечать ошибки, дообучать модели под конкретные задачи.

Джун превращается из простого исполнителя в диспетчера и контролера ИИ, и для этого нужны навыки более высокого уровня, уточнила эксперт. По ее словам, те задачи, которые требуют человеческого участия (критическое мышление, понимание контекста, креативность) становятся только ценнее.

Ранее россиянам рассказали, сможет ли ИИ заменить журналистов.

 
