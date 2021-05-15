МИД Украины оценил слова Путина об антиподе России

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России.

«Разговор о превращении Украины в антипод России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко УНН.

Он добавил, что ничто не может остановить «трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство».

Николенко напомнил, что географию изменить нельзя и в будущем Украине и России все равно придется сосуществовать рядом друг с другом на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Ранее Путин завил, что «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию».