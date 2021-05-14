Зеленский прокомментировал домашний арест Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и госимущество, которые, как отметил украинский лидер, позволяли политику «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, на следующий день его поместили под домашний арест.