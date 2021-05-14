В Белоруссии намерены ограничить законодательную функцию президента страны, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом сообщил глава Конституционного суда республики Петр Миклашевич, передает ТАСС.

Отмечается, что у главы государства отнимут эту функцию в целях более полной реализации парламентом законодательной функции.

Кроме того, президент больше не сможет по собственной инициативе либо по предложению правительства издавать имеющие силу закона временные декреты.

Ранее заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько оценил декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности.

В воскресенье, 9 мая, Лукашенко подписал декрет о передаче власти при гибели президента Белоруссии.