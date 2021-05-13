Генсек ООН назвал три сферы для сотрудничества с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в ряде сфер. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба организации.

«Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе в вопросах изменения климата и биоразнообразия, и права человека», — указано в сообщении.

В ходе переговоров Гутерриш и Путин также отметили важность соблюдения принципов многосторонности, солидарности и сотрудничества для того, чтобы международное сообщество могло противостоять вызовам пандемии новой коронавирусной инфекции и изменения климата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин выбрал видеоформат для встречи с Гуттеришем. Кроме того, генсек ООН раскрыл подробности беседы с президентом России во время выступления перед студентами МГИМО.