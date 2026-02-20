Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

В Раде потребовали отставки Зеленского после доклада о коррупции

Депутат Гончаренко: Зеленский должен уйти в отставку после доклада конгресса США
Annegret Hilse/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку после доклада конгресса США о коррупции в республике. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«В отчете конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в «Энергоатоме». Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что Зеленский намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, украинский лидер хочет дождаться осенних выборов в конгресс США, в ходе которых республиканцы могут проиграть.

Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает, что НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения.

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания Галущенко.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!