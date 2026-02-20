Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку после доклада конгресса США о коррупции в республике. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«В отчете конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в «Энергоатоме». Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что Зеленский намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, украинский лидер хочет дождаться осенних выборов в конгресс США, в ходе которых республиканцы могут проиграть.

Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает, что НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению Зеленского и его окружения.

