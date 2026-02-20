У Трампа есть запасной план в связи с решением Верховного суда по тарифам

CNN: у Белого дома есть запасной план после решения Верховного суда о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заверил, что у него имеется резервный вариант действий в связи с решением Верховного суда страны против механизма импортных пошлин. Об этом сообщила корреспондент и ведущая телекомпании CNN Кейтлен Коллинз в соцсети X.

«Он сказал собравшимся, что у него есть резервный план [действий]», — написала она.

В пятницу, 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, которые ввел глава государства. Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране. Телеканал NBC уточняет, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

В материале отмечается, что на фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Трамп в свою очередь назвал решение Верховного суда страны позором.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.