Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

У Трампа есть запасной план в связи с решением Верховного суда по тарифам

CNN: у Белого дома есть запасной план после решения Верховного суда о пошлинах
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заверил, что у него имеется резервный вариант действий в связи с решением Верховного суда страны против механизма импортных пошлин. Об этом сообщила корреспондент и ведущая телекомпании CNN Кейтлен Коллинз в соцсети X.

«Он сказал собравшимся, что у него есть резервный план [действий]», — написала она.

В пятницу, 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, которые ввел глава государства. Согласно решению судебной инстанции, глава государства превысил полномочия, когда ввел пошлины на основе закона о чрезвычайном положении в стране. Телеканал NBC уточняет, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США.

В материале отмечается, что на фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Трамп в свою очередь назвал решение Верховного суда страны позором.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!