Десять кошек спасли из пожара в Подмосковье

В Подмосковье из пожара спасли десять породистых кошек

В Подмосковье во время пожара в жилом доме спасли десять кошек. Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в микрорайоне Сходня в Химках. Огонь охватил пристройку на территории частного домовладения — там хозяйка усадьбы содержала каракалов и бенгальских кошек.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб провели разведку и вынесли из горящего помещения всех кошек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на основной дом. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого из пожара в многоквартирном доме в Севастополе спасли четверых человек. После этого огонь локализовали и полностью потушили.

