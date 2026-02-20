Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Петросян хотела выступить с Гуменником на гала-концерте ОИ-2026

Фигуристке Петросян отказали в желании выступить с Гуменником на гала ОИ-2026
РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян хотела на гала-концерте зимних Олимпийских игр — 2026 выступить со своим соотечественником Петром Гуменником, однако получила отказ. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России, но ей сказали, что такое невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев.

На гала-концерте, который состоится 21 февраля, Петросян выступит с номером под песню певицы Шакиры.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Он не был приглашен на гала-вечер.

Ранее известный блогер назвал Петросян позорищем и бездарностью.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!