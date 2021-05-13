Песков: Кремль не следит за историей с выдвижением Путина на Нобелевскую премию

В Кремле в настоящий момент не следят за развитием истории с выдвижением президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил представитель президента России.

Других подробностей Дмитрий Песков не привел.

Накануне сообщалось, что Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал академик, писатель Сергей Комков, который номинировал президента России на премию. По его словам, всего на данную премию 286 номинантов.

В сентябре 2020 года заявлялось, что Путина выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира — 2021. Тогда представитель Кремля, комментируя данное известие, отметил, что «ничего страшного», если решение о присуждении премии российскому лидеру принято не будет.

Кроме того, в апреле главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на данную премию.