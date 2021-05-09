Эксперт оценил декрет Лукашенко на случай гибели президента Белоруссии

Заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько оценил декрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которому власть в республике в экстренной ситуации автоматически перейдет к Совету безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, в данной ситуации, когда идет разговор о покушениях и на главу государства, и на членов его семьи, даже для белорусского общества – позитивного, нормального — этот декрет послужит элементом безопасности и немножко успокоит ряд горячих голов», — считает Шатько.

По его словам, благодаря подписанию декрета оппозиция поймет, что с уходом Лукашенко в республике не будет тех перемен, к которым они стремятся.

Зампред общественного объединения отметил, что чиновников, входящих в Совет безопасности, «давно и хорошо знают», эти люди находятся «на пике сегодняшней борьбы с различного рода кризисными проявлениями», и к ним есть доверие.

Шатько добавил, что в случае глобальных проблем в республике будет конкретная власть, и при уходе нынешнего президента с поста в Белоруссии не будет «неразберихи» и «дурдома».

В воскресенье, 9 мая, Лукашенко подписал декрет о передаче власти при гибели президента Белоруссии.