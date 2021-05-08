Лидеры Евросоюза не обсуждали Россию на встрече в Португалии

Лидеры стран Евросоюза во время неформального саммита в португальском городе Порту не обсуждали тему отношений с Россией и солидарность с Чехией, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета и в Совете ЕС. Основными темами дискуссии были вопросы развития и социального строительства в Евросоюзе, борьбы с пандемией, ускорения вакцинации и доступа к вакцинам в мире», — заявил дипломат.

Следующее заседание Совета ЕС на уровне глав МИД пройдет в понедельник, 10 мая, а заседание Европейского совета — 25 мая.

«На неформальных саммитах нет жесткой повестки, и в своих выступлениях каждый лидер может поднять интересующую его тему, однако временные ограничения не позволяют обсуждать все имеющиеся проблемы», — пояснили в Брюсселе.

В ходе обсуждения пандемии коронавируса, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе первую дозу вакцин от коронавируса получили уже около четверти всего населения.