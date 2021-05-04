Блинкен вновь заявил о твердой позиции США против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая международную ситуацию с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, заявил о твердой позиции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

«Госсекретарь также поднял вопрос о том, что администрация (США) выступает твердо против трубопровода «Северный поток — 2», — приводятся

слова представителя госдепа Неда Прайса.

Также Блинкен и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества «перед лицом дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана». Кроме того, политики обсудили поддержку Украины.

Ранее Маас выступил против новых столкновений между Востоком и Западом. Также он заявлял, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».