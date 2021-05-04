Боррель и Блинкен обсудили Россию

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в кулуарах совещания глав МИД стран G7 обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном отношения с Россией. Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались якобы «наращивание российской военной мощи» в Крыму и на границе с Украиной и «действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС».

Накануне Блинкен заявил, что президент США Джозеф Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить нормализацию российско-американских отношений.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.