Байден назвал главной террористической угрозой США белый расизм

Президент США Джо Байден заявил, что ключевая террористическая угроза для страны исходит изнутри государства — от «белых расистов», передает пресс-служба Белого дома.

Такое заявление он сделал во время своего выступления перед членами обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные спецслужбы: самая смертельная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы», — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон «будет оставаться бдительным по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили».