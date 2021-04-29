Байден назвал главной террористической угрозой США белый расизм

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
AP

Президент США Джо Байден заявил, что ключевая террористическая угроза для страны исходит изнутри государства — от «белых расистов», передает пресс-служба Белого дома.

Такое заявление он сделал во время своего выступления перед членами обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные спецслужбы: самая смертельная террористическая угроза для родины сегодня исходит от терроризма, поддерживающего превосходство белой расы», — сказал Байден.

По его словам, Вашингтон «будет оставаться бдительным по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили».