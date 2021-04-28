Лишенный голоса в ПАСЕ украинский депутат решил отомстить

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко призвал организовать спам-атаку на страницу ПАСЕ в Facebook. Об этом пишет РИА «Новости».

Депутат призвал поддерживающих его оставлять на странице организации в Facebook комментарии с призывами «слушать Гончаренко». После этого украинские пользователи начали спам-атаку.

Накануне Гончаренко лишили права голоса на три месяца после того, как во время своего выступления в ПАСЕ он поднял украинский флаг. Несмотря на замечания, депутат продолжил выступление и замолчал только тогда, когда ему отключили микрофон.

После этого вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой получил письмо от лидера консерваторов в ассамблее Йена Лиддел-Грейнджера с извинениями за поведение украинского депутата Алексея Гончаренко. По его словам, лидер консерваторов Лиддел-Грейнджер извинился в письме за грубость и «очередные выходки» украинского коллеги.