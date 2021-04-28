Зеленский хотел бы встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский считает Ватикан идеальным местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер сообщил изданию la Repubblica.

Зеленский намерен обсудить с президентом РФ мирный процесс в Донбассе.

«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Святой Престол представляет собой глобальный моральный авторитет, выполняющий роль посредника, так как является беспристрастным.

«Папа Римский по своему призванию является пророком мира», — подчеркнул президент Украины.

Других планов, связанных с предполагаемой встречей президентов Украины и России, сейчас нет.

Ранее МИД Украины назвал красную линию в переговорах по Донбассу. Дмитрий Кулеба считает, что ключ к политическому урегулированию находится в Кремле, Украина не собирается общаться с «марионетками».

До этого президент Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка.