Киев: Зеленский отреагирует на приглашение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на приглашение российского лидера Владимира Путина обсудить двусторонние отношения в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает ТАСС.

«Реакция главы государства обязательно будет», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинского президента Владимира Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений.

Единственная пока встреча Путина и Зеленского прошла в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже в начале декабря 2019 года, в переговорах приняли участие также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.