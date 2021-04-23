МИД Чехии: число сотрудников генконсульств РФ и Чехии не изменится

Число сотрудников генконсульств РФ в Чехии, как и Чехии в РФ, не изменится. Об этом пишет газета Blesk, ссылаясь на главу МИД Чехии Якуба Кулганека.

«Пока это не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», — сказал Кулганек.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что поскольку Россия не отреагировала на требование Праги о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, то численный состав российского посольства в Праге будет сокращен до того же числа, какое имеет посольство Чехии в Москве. Позже он пояснил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.