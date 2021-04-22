МИД РФ пообещал ответить на новые действия Чехии против России

Москва ответит на возможные новые действия Праги в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, Чехия стремится усугубить проблему, а не решить ее.

«Если такой подход будет продолжаться, он будет получать соответствующие ответы. И это Праге хорошо известно», – подчеркнула представитель МИДа.

21 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля. По его словам, если Москва не выполнит требование, то Прага будет приводить штаты обоих посольств в «паритетное соответствие по численности сотрудников».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.