Армия

Грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины, заочно приговорили к 14 годам колонии

СК: грузинский наемник Цховребадзе, воевавший в ВСУ, заочно осужден на 14 лет
Telegram-канал Следком

Военный суд приговорил заочно к 14 годам заключения гражданина Грузии Зазе Цховребадзе, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что в 2017 году Цховребадзе добровольно вступил в качестве наемника в состав украинского вооруженного формирования. За материальное вознаграждение, исполняя приказы вышестоящего руководства, Цховребадзе принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте на украинской стороне против военнослужащих ВС РФ», — сказано в сообщении.

Мужчину объявили в международный розыск.

В конце января российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Как установили следствие и суд, Харри за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих.

Ранее в Харьковской области ликвидировали четырех наемников ВСУ из Европы.
 
