Лукашенко призвал контролировать цены на продукты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить контроль за ценами на продукты в стране и их справедливое формирование. Об этом сообщает госагентство БелТА.

17 февраля глава государства принял отчет правительства за 2025 год. Главной темой, которая особенно волнует белорусов, Лукашенко назвал инфляцию.

Издание отметило, что цены на продукты сильно выросли. Например, на свинину цены увеличились почти на 15%, говядину — на 12%, рыбу — на 11%, молоко и кефир — на 9-10%, сливочное масло — на 8%, гречку — на 11%, на морковь и капусту — на 19-27%.

Президент подчеркнул, что больше всего его возмущает то, что этот прирост цен ложится в карманы предпринимателей. Он обратил внимание правительства на то, что «люди кушают продукты, а не статистику», поэтому необходим жесткий контроль за ценами, их формирование должно быть справедливым.

Ранее в белорусских магазинах увеличили минимальный размер картошки.